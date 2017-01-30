Москва, 30 января, 2017, 18:34 — ИА Регнум. Законопроект, освобождающий глав ТСЖ от материальной ответственности за долги товарищества, внес в Госдуму депутат Олег Шеин («Справедливая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 30 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Предлагается исключить из Гражданского кодекса нормы, по которым руководители ТСЖ, ТСН, ЖСК несут материальную ответственность за долги, возникшие у товарищества из-за того, что собственники не оплачивают свои обязательные платежи.

Автор обратил внимание на то, что «политика в области платежей законодателем создана таким образом, что все долги собственников квартир автоматически переносятся на созданные товарищества». Тем самым при отсутствии какой-либо вины у товарищества появляются долги, и еще есть налоговые и иные обязательные платежи. Кроме того, в случае возникновения банкротства и применении закона «О банкротстве», на руководителя товарищества также возлагается материальная ответственность, в частности, за не передачу арбитражному управляющему каких-либо документов, которых у товарищества может и не быть в силу неведения хозяйственной деятельности.