Севастополь, 30 января, 2017, 18:06 — ИА Регнум. Общая площадь спорных территорий Севастополя и Республика Крым составляет более 300 гектаров. Самый большой участок — в районе Фороса. Об этом 30 января заявил заместитель председателя законодательного собрания Александр Кулагин, предает корреспондент ИА REGNUM.

Константин Коровин. Севастополь зимой. 1916

«Это очевидно при сравнении кадастровых карт Украины и России — от Севастополя отрезан достаточно большой кусок природно-заповедного фонда. Если мы его упустим, то серьезно нарушим интересы города Севастополя, — сказал ИА REGNUM Кулагин. — На основании ФКЗ 6 за основу берется карта Украины — то есть границы, которые сложились на момент вхождения в состав РФ».

Он утверждает, что границы Севастополя на кадастровой карте РФ установлены на основе приказа Росреестра от апреля 2014 года, что «не в интересах города».

«Основная граница в Форосе — природно-заповедный фонд, который всегда был на обслуживании наших горных спасательных отрядов. Так сложилось, что на «даче Горбачева» на мысе Сарыч пляж относится к территории Республики Крым, а здания и сооружения — к городу Севастополю», — пояснил депутат.

Он считает, что решение правительства города сначала заняться генпланом, а потом приступить к процессу согласования границ с Республикой Крым алогично и не совсем правильно.

«Надо инициировать работу по согласованию внешних границ регионов — между Севастополем, Бахчисараем и Ялтой. Мое личное мнение — генплан надо принимать после письменного согласования с Крымом наших границ. Если мы в генплане заложим не те границы, которые нас устраивают, это будет печально, хотя доводы департамента архитектуры сводятся к тому, границы в генплане делаются в небольшом масштабе и разрешении».

«Сначала у нас должно быть четкое понимание где наши границы, а потом — генплан», — заключил Кулагин.

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