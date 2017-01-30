Ростов-на-Дону, 30 января, 2017, 17:40 — ИА Регнум.



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В Ростовской области в 20-градусный мороз чуть не остались на улице пассажиры рейсового автобуса, следовавшего из Луганска в Анапу. Путь пролегал через донской регион. Как сообщили ИА REGNUM в областной поисково-спасательной службе 30 января, вызволить транспортное средство из снежного плена удалось благодаря специальным эвакуаторам.

ЧП произошло на 885 километре трассы М-19. При въезде в Новошахтинск междугородный автобус сделал остановку и не смог больше завестись. При помощи специального комплекта оборудования спасателям, прибывшим на помощь, удалось запустить двигатель автобуса. Но заставить машину тронуться с места удалось только с помощью эвакуатора для грузовых автомобилей «Чайка-сервис». Отогрели автобус в специальном помещении.

В это время все 18 пассажиров по желанию на попутном транспорте отправились в Новошахтинск и обратно в Луганск.

Напомним, на Дону из-за сильных морозов спасатели ГУ МЧС России по региону развернули шесть мобильных пунктов обогрева. В частности палатки установлены на самых опасных участках трасс в Каменском, Морозовском, Красносулинском, Октябрьском, Аксайском и Неклиновском районах.