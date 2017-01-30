Мурманск, 30 января, 2017, 17:09 — ИА Регнум. В 2017 году в школах Мурманска планируется открыть 123 первых класса, в которых будут обучаться свыше 3 тысяч первоклассников. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации областного центра, 1 февраля в Мурманске начнется приём заявлений для поступления детей в первый класс.

Николай Богданов-Бельский. У дверей школы (фрагмент). 1897

«Традиционно школы, лицеи, гимназии города устраивают дни открытых детей, проводят родительские собрания, — прокомментировали в администрации. — Школы готовятся к приёму заранее, взаимодействуют с близлежащими дошкольными учреждениями, составляют предварительные списки. Всего в 2017 году планируется открыть 123 первых класса, в которых будут обучаться свыше 3 тысяч первоклассников».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году мурманские власти потратили 570 миллионов рублей на подготовку школьной инфраструктуры к учебному году. В преддверии учебного года в школах, детских садах и других учреждениях области были проведены капитальные и текущие ремонты.

Отметим, в последние годы в регионе наблюдается увеличение количества первоклассников. Так, в прошлом году в первый класс пошло более 8,5 тысяч детей — по всей Мурманской области.