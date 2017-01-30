Омск, 30 января, 2017, 17:08 — ИА Регнум. Большой ажиотаж среди омских подписчиков соцсетей вызвало сообщение об очередном инциденте, связанном с работой скорой помощи. А точнее с помехами, которые, по сути, устраивают медикам сами же омичи.

Скриншот с группы «Аварийный Омск». vk.com Бригада скорой помощи идет пешком к пациенту

Пользователь Антон Дерожинский, который, по его словам, является водителем машины скорой помощи, опубликовал в группе «Аварийный Омск» в соцсети «ВКонтакте» фотографию, на которой видно, как бригада медиков вынуждена идти к нужному подъезду пешком через весь дом. Подписана фотография так: «И тут врачи пошли пешком в последний подъезд».

За короткое время количество комментариев приблизилось к 100. В ходе обсуждения выяснилось, что проехать машине мешают припаркованные во дворе автомобили. Один из комментаторов затронул серьезную проблему. Он отметил, что если «больной тяжелый», то в таком случае медикам придется нести его до машины на носилках. В ответ Дерожинский посетовал, что те, кто паркуется во дворах, вряд ли об этом думают. Также, по его словам, массово припаркованные во дворах автомобили могут помешать проехать спецтехнике к месту пожара.

Такая ситуация — не редкость для Омска, таких дворов очень много, сказал Антон Дерожинский в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

По словам главного врача Омской станции скорой помощи Максима Стуканова, на сегодняшний день такая проблема действительно существует. «Особенно это касается спальных районов, где машинам скорой помощи достаточно тяжело припарковаться к подъезду, из которого непосредственно поступил вызов», — приводит слова Стуканова пресс-служба областного Минздрава.

Впрочем, проблемы, которые мешают медикам в как можно более короткие сроки добраться до пациентов, актуальны не только для Омска. Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 17 января стало известно, что в Минздраве РФ прорабатывается вопрос о законодательном разрешении водителям машин скорой помощи таранить автомобили, которые их не пропускают. Также, по словам замминистра здравоохранения Татьяны Яковлевой, с общественностью и лигой пациентов обсуждается вопрос об ужесточении ответственности за препятствование скорой помощи. Сама Яковлева считает, что ответственность необходимо ужесточить.

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Добавим, Омская станция скорой медицинской помощи в год обслуживает до 400 тысяч вызовов. Ежедневно на линию выходят около 100 бригад СМП, работающих в круглосуточном режиме. В коллектив станции входят 212 врачей, 750 фельдшеров и медицинских сестер.