Лондон, 30 января, 2017, 16:57 — ИА Регнум. «Визит Мэй в Америку показал, что брекзит может быть реализован, — констатирует корреспондент издания Джон Харрис. — Британский премьер ездила в Белый дом именно за тем, чтобы получить поддержку и одобрение своих будущих действий. Мэй, судя по всему, собирается построить с Трампом особые отношения, которые и позволят ей утвердиться с брекзитом. Она просто выжидала, кто придет к власти в Штатах и собиралась строить свою политику по активации 50-й статьи в соответствии с ориентацией нового президента Штатов. Пришел Трамп, что ее больше устраивает».

wynpnt Brexit

Устраивает нынешний американский лидер нынешнего британского по причине того, что «Трамп поддерживает распад Евросоюза и на фоне этого союз США и Великобритании — логичен и продуктивен. Выход Великобритании из ЕС — это как минимум ослабление Европейского сообщества, а особые отношения Лондона с Вашингтоном — это и взаимное усиление обеих стран-союзниц, и достижение ими некоторого доминирования над ЕС».

«Результаты общения Терезы Мэй с Дональдом Трампом должны оказать воздействие на парламентариев, которым предстоит голосовать, разрешать или не разрешать правительству активировать пресловутую 50-ю статью Лиссабонского договора, — резюмирует Харрис. — Сознание того, что Великобритания не потеряет от выхода из ЕС ничего, а наоборот, получит дополнительную поддержку из-за океана, должно подтолкнуть парламент сказать «да» старту брекзита».