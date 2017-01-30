Ярославль, 30 января, 2017, 16:56 — ИА Регнум. 20 предпринимателей города Ярославля направили открытое письмо врио губернатора Ярославской области Дмитрию Миронову с просьбой предотвратить принятие изменений в правила благоустройства города, подразумевающие замену всех торговых ларьков до 1 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Ларек

Авторы письма обвиняют мэрию в фальсификации результатов публичных слушаний 17 января, на которых были одобрены изменения в правила благоустройства. Они уверяют, что на слушания были «приглашены» сотрудники мэрии, чтобы «провести» нужное решение.

«Но предпринимателей пришло больше, чем сотрудников мэрии. При голосовании было видно невооруженным глазом, что большинство поднятых рук голосовало «против». Однако счетная комиссия озвучила, что большинство «за». Председательствовавший на публичных слушаниях отказался проводить повторное голосование. Предпринимателей «обсчитали», — говорится в обращении на имя Дмитрия Миронова.

Предприниматели полагают, что требование заменить все ларьки до лета разорят малый бизнес. Они говорят о том, что многие ларьки были установлены совсем недавно, и смысла менять их нет. Мэрия же настаивает, чтобы все ларьки были выполнены в единой, предложенной городскими властями стилистике.

«Нам озвучена предварительная стоимость новых объектов — от 30 тыс рублей за 1 кв. метр, без учета стоимости внутренней отделки, выполнения сетей, демонтажа старого объекта и иных расходов. Но такова стоимость капитальных объектов, купив которые, люди используют их всю жизнь и передают по наследству. Мы же будем обязаны демонтировать наши объекты в лучшем случае через 6 лет, а в худшем — в течение 5 дней после получения предписания от мэрии», — говорится в письме.

Предприниматели говорят, что в случае невыполнения требований к внешнему виду НТО, мэрия угрожает им сносом. Между тем у многих ларьки — единственное имущество, которое у них есть и которое приносит им доход. Предприниматели пишут, что их толкают на путь «социального протеста».

«У меня ларек 30 квадратных метров. Стоимость нового с учетом всех работ — более миллиона рублей. За такие деньги проще купить «хрущевку» на первом этаже, перевести ее в нежилой фонд и вести торговлю. Нам, конечно, не говорят, что ларьки придется покупать у какого-то производителя, которого укажет мэрия. Но мы понимаем, что при нашем законодательстве проверяющие всегда могут к чему-то придраться. Нам пока не сказали, придется ли полностью менять ларьки или же можно будет изменить только фасад под новые требования. Если первое — то однозначно будем закрываться. За 8 лет, на который заключен у нас договор сейчас, такие вложения не отбить», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM предприниматель, не пожелавший называть свое имя.

Итоговое решение по внесению изменений в правила благоустройства предстоит принять муниципалитету Ярославля на заседании 1 февраля. Между тем с 1 января полномочия по благоустройству переданы на уровень региона. Однако пока единые правила благоустройства не приняты, и действуют нормы, принятые ранее муниципалитетами.

«Уважаемый Дмитрий Юрьевич, в сложившейся ситуации мы просим вас вмешаться и предупредить то, что не должно произойти», — заканчивают свое обращение авторы письма.