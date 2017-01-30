Амстердам, 30 января, 2017, 16:55 — ИА Регнум. Кто предупрежден — тот вооружен, напоминает испанская El Mundo, рассказывающая о подготовке голландской разведкой достойного отпора грядущим вторжениям.

Johan Viirok Борьба с хакерами

«В Нидерландах ищут молодых толковых хакеров, чтобы защитить предстоящие выборы, — пишет корреспондент издания Имане Рашиди. — Голландские политики уже вовсю раскручивают выборную тему. Минобороны заявило, что ежедневно отражает не менее сотни кибератак на нескольких фронтах. Можно сказать, что выборы в США были той самой пьянкой, после которой голландцы испытывают похмельный синдром: голландская разведка ищет своих хакеров, которые будут способны напугать российских и китайских киберпиратов. И это несмотря на регулярно раздающиеся из Кремля голоса, заявляющие, что русские не имеют никакого отношения к взлому американских серверов».

«То, что произошло в Штатах показывает, что русские очень хороши при использовании компьютера в политических целях, — цитирует автор главу голландской военной разведки MIVD Онно Эйхелсайма. — У России есть то, что я называю промышленный кибер-комплекс. Их спецслужбы сотрудничают с органами государственной власти. И потому Россия сильнее, это факт».

В идеале, по мнению генерала, «нужны 14−15 летние ребята, владеющие навыками информатики и обладающие незашоренным менталитетом».

«Разведчик утверждает, что ежедневно кто-то пытается проникнуть в компьютеры команды, расследующей дело о крушении МН17, — информирует журналист. — Паранойя уже достигла такой степени, что вице-премьер Лодевейк Ашер, начиная с момента той катастрофы, уже боится звонить по телефону премьеру Марку Рютте из-за высокой опасности быть подслушанным русскими шпионами».

Информация относительно существующей паранойи вряд ли кого удивит. Сюрпризом здесь выглядит дата ее возникновения: МН17 упал 17 июля 2014 года, а о существовании «русских хакеров» и роли этих личностей в истории стало известно только летом 2016. Паранойя какая-то превентивная у голландских спецслужб получается.