Москва, 30 января, 2017, 16:26 — ИА Регнум.



Mamaikroha.ru Эмбрион

Число абортов в РФ в 2016 году снизилось на 13%. В предыдущие годы темпы сокращения количества абортов были ниже. Об этом сегодня, 30 января, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова на совещании о создании условий для повышения рождаемости, сообщается на сайте правительства РФ.

«2016 год оказался очень для нас значимым, потому что у нас снизилось число абортов за один год на 96,3 тысячи — это 13% снижение. Нужно отметить, что за предыдущие годы отмечалось снижение в среднем на 8% в год», — сказала Скворцова.

«За четыре года в два раза уменьшилось количество абортов в нашей стране. Поэтому в этом направлении мы будем, безусловно, действовать дальше «, — отметила глава Минхдрава.