Ярославль, 30 января, 2017, 16:25 — ИА Регнум. Законопроект, которым предлагается декриминализировать побои в отношении родственников, прошел третье чтение. Совет Федерации рассмотрит эти поправки в УК в начале февраля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Домашний криминал

Авторы документа утверждают, что он необходим для однозначного толкования положений ст. 116 УК (побои) после ее частичной декриминализации в июле прошлого года. Тогда был принят закон № 323-ФЗ, которым состав ч.1 указанной статьи был переведен в КоАП, и побои, причиненные впервые, стали правонарушением, а не уголовно наказуемым деянием. Законопроект предполагает дальнейшую «модернизацию» ст. 116 УК путем перевода в число административных правонарушений и «побои в отношении близких лиц».

Законодательная инициатива депутатов Государственной Думы РФ бурно обсуждается в обществе и СМИ. Категоричность мнений порой доходит до абсурда. Свою оценку законопроекта и дискуссии в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM высказал уполномоченный по правам ребёнка в Ярославской области Михаил Крупин.

«Удивительно, как некоторые участники публичной дискуссии путают понятия. Одни заявляют о родительских «подзатыльниках», которые, по их мнению, ранее трактовались как уголовное преступление. Другие говорят, что теперь якобы можно без последствий избивать своих родственников до полусмерти. Эти заявления — крайность, абсурд. Мне не известны примеры уголовного преследования за «подзатыльник», причинение тяжкого вреда здоровью — совершенно иная статья Уголовного Кодекса РФ», — заявил Михаил Крупин.

По мнению омбудсмена, предлагаемые поправки в законодательство логичны и ни в коей мере не отменяют ответственность за фактическое насилие — если законопроект будет принят, то это убережёт юстицию от скоропалительных наказаний, закон будет давать шанс вначале задействовать административные меры и лишь при рецидиве — уголовные.

«Для детских правозащитников проблема домашнего насилия — одна из самых острых. Это не только вопрос взаимоотношений взрослых в семье, часто жертвой домашнего насилия становятся и дети. Недели не проходит, чтобы нам не сообщали о таких случаях, при том что, скорее всего, еще очень много случаев остается без нашего внимание. Это, как мы называем, преступления четырех стен. Информация о них редко выходит за пределы дома. Чаще всего о жестоком обращении с детьми нам сообщают соседи. Мы выезжаем на место вместе со службой опеки, правоохранительными органами. В большинстве случаев сообщение о домашнем насилии подтверждаются», — рассказал Михаил Крупин.

Не редкость, когда насилие в семье становиться причиной её распада. По информации аппарата уполномоченного по правам ребёнка в Ярославской области, только за 2016 год в Ярославской области зарегистрировано 530 случаев изъятия детей из семей.

«В большинстве случаев это обоснованное решение, но степень ответственности в этом случае неимоверно высока. Остаться без родителей — большая психологическая травма для ребёнка. Поэтому мы проверяем каждый такой случай на предмет перегибов. Они, увы, случаются. Кто-то может не согласиться со мной, но я считаю, что частичная декриминализации семейного насилия сделает семьи крепче. Уменьшится вероятность роковых ошибок», — считает Михаил Крупин.

По мнению омбудсмена, при появление нового закона особых изменений в работе института уполномоченного не должно появиться. Он, скорее, изменит работу правоохранительных органов и судов.