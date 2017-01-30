Севастополь, 30 января, 2017, 16:22 — ИА Регнум. Правительство Севастополя констатирует, что дорожные ямы выявлены на более чем половине всех городских автодорог. Об этом в ходе аппаратного совещания в правительства города заявил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов, передает корреспондент ИА REGNUM.

The Tire Zoo Ямы на дороге

«По нашим оценкам, аварийная ямочность — на 60% улично-дорожной сети города, во всяком случае, в городской черте», — сказал он.

По версии чиновника, причина кроется в несоответствии нормативам дорожных материалов, которые применяются в ремонте, что сказывается на качестве дорожного покрытия.

«Наиболее часто встречающееся несоответствие — это твердость щебня, — сказал Титов. — Влага впитывается, и из-за температурных колебаний это приводит к разрушению асфальтового слоя».

По данным Титова, на ямочном ремонте работают три бригады дорожников, активная фаза приходится на период с марта до май, при температуре воздуха выше +5 градусов. Затем наступит время текущих ремонтов.

В бюджете Севастополя на 2017 год на ямочный ремонт и содержание дорог предусмотрено 350 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Севастополь под будущие значительные объемы работ покупает московский асфальтовый завод за 50 млн рублей. Для доставки инертных материалов для строительства город планирует значительно увеличить грузооборот через «Севастопольский морской порт».

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