Тбилиси, 30 января, 2017, 16:14 — ИА Регнум. В результате процессе реорганизации и оптимизации из системы министерства обороны Грузии были уволены в общей сложности около 2250 человек. Официальную информацию 30 января распространило оборонное ведомство.

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Согласно этой информации, из гражданского офиса министерства уволены 1750 человек, 1350 из которых были штатными сотрудниками, а 400 — внештатными. Кроме того, из рядов Вооруженных сил уволены 217 офицеров и 123 сержанта. 209 офицеров уволились на основании личного заявления и получили разовые компенсации на общую сумму свыше 5 миллионов лари, в том числе лейтенанты и старшие лейтенанты — по 10 тысяч лари, капитаны — по 14 тысяч лари, майоры — по 18 тысяч лари, вице-полковники — по 23 тысячи лари и полковники — по 29 тысяч лари.

Сумма, которую министерство обороны сумело сэкономить в результате такой оптимизации, на данный момент составляет 32 миллиона лари.

В министерстве поясняют, что в основном увольнения коснулись гражданских лиц, что было вызвано необходимостью создания совместимых с НАТО вооруженных сил.

«Цель реформы — создание совместимых с НАТО, обороноспособных Вооруженных сил исходя из национальных интересов страны и с учетом существующих угроз», — говорится в сообщении министерства и подчеркивается, что реформа, которая началась с сентября прошлого года, содействовует экономии административных расходов, сокращению бюрократического аппарата и аннулированию «нефункциональных» штатных единиц.

Эти объяснения не удовлетворили часть уволенных сотрудников, которые 30 января собрались у оборонного ведомства и начали акцию протеста. Они требуют восстановления на службе и отставки нынешнего министра обороны Левана Изория. В случае неудовлетворения этих требований уволенные сотрудники грозятся перейти к голодовке.