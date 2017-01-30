Из министерства обороны Грузии уволены около 2250 человек
Тбилиси, 30 января, 2017, 16:14 — ИА Регнум. В результате процессе реорганизации и оптимизации из системы министерства обороны Грузии были уволены в общей сложности около 2250 человек. Официальную информацию 30 января распространило оборонное ведомство.
Согласно этой информации, из гражданского офиса министерства уволены 1750 человек, 1350 из которых были штатными сотрудниками, а 400 — внештатными. Кроме того, из рядов Вооруженных сил уволены 217 офицеров и 123 сержанта. 209 офицеров уволились на основании личного заявления и получили разовые компенсации на общую сумму свыше 5 миллионов лари, в том числе лейтенанты и старшие лейтенанты — по 10 тысяч лари, капитаны — по 14 тысяч лари, майоры — по 18 тысяч лари, вице-полковники — по 23 тысячи лари и полковники — по 29 тысяч лари.
Сумма, которую министерство обороны сумело сэкономить в результате такой оптимизации, на данный момент составляет 32 миллиона лари.
В министерстве поясняют, что в основном увольнения коснулись гражданских лиц, что было вызвано необходимостью создания совместимых с НАТО вооруженных сил.
«Цель реформы — создание совместимых с НАТО, обороноспособных Вооруженных сил исходя из национальных интересов страны и с учетом существующих угроз», — говорится в сообщении министерства и подчеркивается, что реформа, которая началась с сентября прошлого года, содействовует экономии административных расходов, сокращению бюрократического аппарата и аннулированию «нефункциональных» штатных единиц.
Эти объяснения не удовлетворили часть уволенных сотрудников, которые 30 января собрались у оборонного ведомства и начали акцию протеста. Они требуют восстановления на службе и отставки нынешнего министра обороны Левана Изория. В случае неудовлетворения этих требований уволенные сотрудники грозятся перейти к голодовке.