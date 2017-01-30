Рига, 30 января, 2017, 16:00 — ИА Регнум. В конце 2016 года в Латвии сократилось число официально зарегистрированных малоимущих людей, свидетельствуют данные Министерства благосостояния, сообщает LETA.

Антонио Даттило-Руббо. В бедности с кем не поведёшься. 1905

Так, в декабре статус малоимущих имели 2,34% населения, что на 0,2 процентных пункта меньше, чем в ноябре. В октябре статус малоимущих был у 2,34% населения, в сентябре — у 2,31%, в августе и июле — у 2,26%, в июне — у 2,37% населения. Таким образом, в декабре в стране было 45 723 малоимущих — на 337 меньше чем в ноябре.

Однако стоит отметить, по данным Центрального статистического управления, в декабре по сравнению с ноябрем на 1100 человек уменьшилось также и число жителей Латвии. В декабре 2016 года в стране проживали 1 954 600 человек.

Также в декабре вырос и объем средств, израсходованных самоуправлениями на социальные пособия — до 3,5 млн евро по сравнению с 2,8 млн евро в ноябре, и выросло число получателей пособий — на 7203 человек, таким образом, в декабре получателей пособий стало 50 803. Больше всего средств потребовалось на выплату квартирных пособий — в декабре они составили 1,38 млн евро, в ноябре — 1,18 млн евро.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, каждый третий житель латвийской провинции, по недавно опубликованному исследованию Eurostat, находится на пороге бедности, и это один из самых плохих показателей во всем Евросоюзе. Так, в Латвии в категорию риска попало 644 тысячи человек — это 26,5% горожан, 31,6% жителей районов и 38,6% сельчан. В соседних с Латвией странах Прибалтики уровень благосостояния оказался значительно выше. Так, в Литве угрозе бедности подвержены 21,6% горожан и 32,4% жителей села, в Эстонии — 25% и 26,5%.

Стоит добавить, что самым большим вызовом и угрозой XXI века в Латвии ее жители считают бедность и социальное неравенство. Такие результаты показал опрос, проведенный Рижской юридической высшей школой в сотрудничестве с агентством социологических исследований SKDS, в феврале 2016 года. По итогам опроса, 53,3% назвали главной угрозой для Латвии — бедность и социальное неравенство, 44,1% — финансово-экономический кризис, 43,8% — миграционный кризис, чуть более 33% — войну и политическую нестабильность в Европе или за ее пределами, депопуляцию и старение населения, 23,1% — терроризм.

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