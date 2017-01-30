Москва, 30 января, 2017, 15:58 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский возмущен тем, что коммунисты настаивают именно на праздновании столетия Великой Октябрьской социалистической революции, передает корреспондент ИА REGNUM 30 января.

Исаак Бродский. Ленин и манифестация. 1919

«Компартия должна отвечать за эксперимент? Должна. А она предлагает отпраздновать (праздновать — когда успех), как можно праздновать сотую годовщину революции? А 100 млн погибших? До сих пор хороним погибших солдат», — возмущен депутат Госдумы.

«А они (в КПРФ) считают, что надо праздновать сотую годовщину Великой Октябрьской социалистической революции. Они живы, а кто погиб — наплевать», — сказал Жириновский на круглом столе в Госдуме.

В ночь на 25 октября 1917 года в Петрограде началось вооруженное восстание, в ходе которого было свергнуто действующее правительство и власть перешла Советам рабочих и солдатских депутатов.