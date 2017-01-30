Ставрополь, 30 января, 2017, 15:57 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Тарифы

Депутаты Госдумы РФ и сенаторы от Ставропольского края помогут в решении вопросов высоких тарифов на энергоресурсы, установленных для региона. Об этом речь шла 30 января на встрече главы региона с федеральными законодателями от края.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе губернатора региона, говоря о проблемах региона, которые предстоит решить на федеральном уровне, Владимир Владимиров назвал тарифы на энергоресурсы для Ставрополья, в результате которого потребители в крае платят больше, чем в соседних регионах Северного Кавказа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, губернатор поднимал этот вопрос не раз на различных федеральных площадках. В частности в марте 2016 года эта тема обсуждалась на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию СКФО. Тогда губернатор предложил снизить тарифы на энергосерурсы для региона на 30%.

18 января 2017 года в Совете федерации РФ глава края вновь поднял проблему зависимости экономики региона от тарифов на электроэнергию. Он предложил распространить на Ставропольский край особый режим действия рынка электроэнергии и мощности, который применяется в других республиках Северного Кавказа.

Читайте по теме: Губернатор Ставрополья просит Совфед снизить энерготарифы для края

Сейчас каждый ставропольчанин платит за свет в два раза больше, чем другие представители Северного Кавказа. Так, тариф на свет в крае составляет 4,36 рубля, в среднем по Кавказу — 2,34 рубля. Тариф на газ в крае — 5,16 рублей. В среднем по Кавказу это 2,19 рубля.

Были подняты также вопросы финансирования программы развития Кисловодска, строительства и ремонта социальных объектов.

Губернатор представил парламентариям заместителя председателя правительства края по координации работы с представителями региона в Госдуме и Совете Федерации ФС РФ. Как ранее сообщало ИА REGNUM, этот пост в конце прошлого года занял Александр Бойков.

Отметим также, что Ставропольский край в Госдуме РФ седьмого созыва представляют Ольга Тимофеева, Елена Бондаренко, Александр Ищенко, Ольга Казакова, Михаил Кузьмин, Алексей Лавриненко, в Совете Федерации РФ регион представили Михаил Афанасов и Валерий Гаевский.