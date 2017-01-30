Аддис-Абеба, 30 января, 2017, 15:51 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш высоко оценил африканские страны за открытые границы для беженцев из других частей мира, сообщает 30 января Associated Press.

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Данное заявление Гутерреш сделал на саммите Африканского союза в столице Эфиопии Адис-Абебе, куда съехались десятки лидеров стран Африки.

Заявление генерального секретаря вызвали восторженные аплодисменты у присутствующих.

Напомним, 27 января президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий 90-дневный запрет на поездки в СЩА граждан Сирии, Судана, Ливии, Ирака, Сомали и Йемена. Также на 120 дней закрывается доступ для беженцев.