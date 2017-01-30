Острогожск, Воронежская область, 30 января, 2017, 15:47 — ИА Регнум. Житель Воронежской области отправится в колонию на 12-лет за сексуальное насилие в отношении пятилетней девочки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 30 января старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Aapo Haapanen Заключение в тюрьме

Ранее Острогожский районный суд признал 48-летнего Павла Мещерякова виновным по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении маленькой девочки. Суд установил, что в мае прошлого года Мещеряков, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, завел малышку в хозяйственную постройку. Там он совершил в отношении ребенка «насильственные действия сексуального характера».

Суд назначил Мещерякову наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

Добавим, что в Калачеевском районе Воронежской области суд вынес решение по другому уголовному делу в отношении педофила. Как сообщили в пресс-службе СКР, 44-летний мужчина признан виновным в том, что в течение совершал в отношении 11-летней девочки насильственные действия сексуального характера. Суд приговорил его к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима.