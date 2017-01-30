Тбилиси, 30 января, 2017, 15:44 — ИА Регнум. Крупный торговый центр сгорел в Тбилиси в ночь на 30 января. Он находился в здании бывшего «Детского мира» и на прилегающей к нему достаточно большой территории на площади Вокзальной. Здесь вели организованную и неорганизованную торговлю сотни индивидуальных предпринимателей. За несколько часов все они остались без места для торговли и без товара, так как все секции, магазины и торговые прилавки вместе с хранившимся в помещениях и на складах товаром, полностью уничтожены.

Image Catalog Огонь

Как сообщают грузинские телекомпании, при тушении пожара пострадали двое пожарных-спасателей, один из которых попал под обломки обвалившейся стены здания. Огонь все еще остается внутри здания детского мира, куда пожарные пока войти не могут. На месте находятся представители правоохранительных органов и эксперты-криминалисты, которые приступят к расследованию причин случившегося после полной ликвидации всех очагов огня.

Торговцы и владельцы маленьких магазинов уверены, что пожар на территории торгового центра возник не случайно. Они, а также администрация торгового центра, возможность возгорания из-за короткого замыкания или неисправной электропроводки исключают. Пострадавшие утверждают, что после закрытия всех магазинов и секций на всей территории электроэнергия отключалась и центр был обесточен. По их же словам, в последнее время торговцам даже электроплитки включать не разрешали, и они весь день сидели в холодных помещениях.

В частных беседах с журналистами торговцы рассказывают, как несколько месяцев назад им втайне сообщили, что на месте «Детского мира» собираются построить торговый центр типа «Карфура», открывшего целый ряд супермаркетов по всему Тбилиси.

«Да открыли бы они этот «Карфур» и здесь, мы не против были, мы бы ушли отсюда, но хотя бы товар бы сохранили. А теперь у нас ничего нет», — в отчаянии заявила журналистам одна из пострадавших.

На результаты расследования ни администрация, ни торговцы особенно не надеются, поясняя, что пожары в этом здании случались и раньше, но причины пожара следствие так и не назвало и к ответственности никого не привлекло.