Вильнюс, 30 января, 2017, 15:43 — ИА Регнум. По мере роста неопределенности в мире будет увеличиваться число экономических вызовов, которые неизбежно затронут маленькую и открытую экономику Литвы, объявила сегодня, 30 января, Конфедерация промышленников Литвы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кристобаль Рохас. Бедность. 1886

Хотя на данный момент сильный пульс экономики помогают поддерживать средства инвестиционных фондов ЕС, не секрет, что после 2020 года эта поддержка значительно сократится. При этом готовность страны к потере финансовых вливаний со стороны Брюсселя вызывает вопросы. «Нынешняя ситуация в мире на самом деле неспокойная: мы видим усиливающиеся идеи дезинтеграции, связные с Brexit в Соединенном Королевстве, выборами в США, предстоящими выборами во Франции, Германии и Голландии, референдумом в Италии. Европе не удается совладать с кризисом беженцев, набирает силу влияние популистских партий, возникает все больше несогласий по вопросу поощрения роста экономики. Если страны ЕС не найдут общего языка по этим вопросам, возникнет риск того, что рост экономики так и не наберет обороты, а проблемы ЕС затянутся или — что еще хуже — приведут к новому всеобщему кризису», — говорит президент Конфедерации промышленников Литвы Робертас Даргис.

По его словам, эти перемены неизбежно затронут Литву, поэтому решения необходимо искать уже сейчас: «Поскольку растет неопределенность в мире, нужно говорить о том, какую домашнюю работу мы должны выполнить, если хотим гарантировать устойчивый рост государства и после 2020 года, когда средства инвестиционных фонов ЕС, предназначенные для поддержания и укрепления жизнеспособности нашей экономики, значительно сократятся. Готовы ли мы к устойчивому росту после 2020 года?» Следующие четыре года будут очень важными для Литвы, поэтому нынешней власти необходим четкий план действий, как гарантировать устойчивый рост экономики страны, считают промышленники. После того, как начнется последний период финансирования ЕС, предпринимателям придется лучше обдумывать создаваемые бизнес-планы, поэтому тенденции европейской экономики — прогнозы на 2017 год и предполагаемый сценарий до 2020 года — чрезвычайно важная задача, отмечает главный стратег группы SEB Марюс Дахейм.