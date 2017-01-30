Курск, 30 января, 2017, 15:38 — ИА Регнум. В Курске суд взыскал компенсацию морального вреда, причиненного родителям в связи со смертью ребенка в больнице. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Курнаков Андрей. Ответственные за жизнь. Групповой портрет орловских врачей. 1980

Утром 8 января 2016 года женщина приехала в роддом для госпитализации. Дежурный врач осмотрел ее и решил, что ложиться в стационар ей еще рано, поэтому отправил обратно домой. В тот же день женщина почувствовала себя хуже и повторно поступила в больницу. При осмотре выяснилось, что у плода не бьется сердце. Женщине сделали операцию, в ходе которой был извлечен мертвый ребенок.

Комплексной судебно-медицинская экспертиза показала, что, если бы женщину положили под наблюдение сразу, гибели ребенка можно было бы избежать.

Дело рассматривалось в суде с участием прокурора, который поддержал требования истцов, заключив, что неоказание своевременной медицинской помощи повлекло за собой смерть ребенка. Ленинский районный суд удовлетворил исковые требования курян о взыскании компенсации морального вреда с роддома. В качестве компенсации причиненных родителям нравственных страданий медицинское учреждение обязано выплатить 550 тысяч рублей.