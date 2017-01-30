Ярославль, 30 января, 2017, 15:27 — ИА Регнум. Индекс промышленного производства в 2016 году вырос на 7,1% по отношению к 2015 году, а объем сельхозпродукция вырос на 3,8%. О ключевых социально-экономических показателях корреспонденту ИА REGNUM сообщили в территориальном органе Федеральной службы государственной статистики Ярославской области.

Деньги

При этом и промышленность, и сельское хозяйство росли в 2016 году быстрее, чем в 2015, когда прирост составил 5,6% и 1,6% соответственно.

В «плюс» в 2016 году ушла Ярославская область и в вводе жилых домов — на 11% больше прошлогоднего. Практически на том же уровне объем строительных работ. На 5,1% увеличился грузооборот автомобильного транспорта, на 3,1% вырос оборот общественного питания.

Но для рядовых ярославцев ситуация не столь радужная. Уровень потребительских цен вырос на 8%, и жители области стали экономить на многих вещах. Упали объем платных услуг населению и оборот розничной торговли (-0,9% и — 6,9%).

Среднемесячная начисленная заработная плата выросла на 6% и составила 27 890 рублей на одного работника. Но благодаря росту цен, реальные доходы ярославцев упали на 3,9%. Безработица, по отношению к прошлому году, выросла на 11% и составила 11 тысяч 200 человек.