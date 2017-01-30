Москва, 30 января, 2017, 15:18 — ИА Регнум. В настоящее время нет никаких предпосылок для снижения рублевых пар к уровням 2014 года, то есть доллар по 40 рублей — это миф, уверен руководитель аналитического отдела Grand Capital Сергей Козловский. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM сегодня, 30 января.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

По его словам, нефть даже при сохранении позитивного тренда не вырастет до $70 в течение первого полугодия, для этого просто нет соответствующих драйверов.

«При сохранении наметившихся улучшений в российко-американских отношениях, при снятии санкций в конце года со стороны Евросоюза, а главное — при продолжении роста нефти, как минимум к $75 за баррель, возможно укрепление рубля и возможен доллар по 40. Но пока мы не ждем ни снятия санкций, ни бурного роста нефти», — пояснил аналитик.

Вице-президент IFC Financial Center Станислав Вернер также не видит перспектив для падения доллара к отметке 40 рублей. По его словам, такой курс может присниться министру финансов Антону Силуанову только в кошмарном сне — для укрепления национальной валюты на треть от сложившегося на сегодняшний день уровня нет объективных предпосылок, по крайней мере в ближайшие год-два, а далее это гипотетически возможно только при условии резкого улучшения ситуации на нефтяном рынке, в чем также приходится сомневаться.

«Это объяснить легко с помощью математики. Для этого цена на нефть должна быть на уровне порядка 70 долларов за баррель, причем ключевая ставка должна быть существенно выше инфляции, чтобы сохранять привлекательность рубля в глазах иностранных инвесторов», — отметил Вернер.

В настоящий момент баррель черного золота оценивается в 3200 рублей. Принятый на три года бюджет исходит из его цены в 2700—2844 руб. при средней цене на нефть в 40 долларов за баррель и среднегодовом курсе доллара в 67,5 руб., 68,7 руб. и 71,7 руб. И хотя сейчас уже понятно, что после сделки ОПЕК и России по ограничению нефтедобычи котировки нефти, едва ли, вернутся в коридор в 40−50 долларов все-таки максимум чего они смогут достичь в этом году — это 60−62 доллара за баррель, уточнил аналитик.

Он уверен, что в этом не будут заинтересованы в самом нефтяном картеле, члены которого могут не продлевать сделку из-за опасений перераспределения рынка в пользу американских сланцевых производителей.

«По последним данным добыча нефти в США практически выросла до 9 млн барр./сутки с 8,5 млн барр./сутки, наблюдавшихся летом. По оценкам инвестиционных банков, при дальнейшем повышении цен на нефть к 60 долларов за баррель на рынок могут вернуться дополнительно 1,0−1,5 млн барр./сутки, что нивелирует эффект от временного сокращения ОПЕК и других крупных нефтепроизводителей 1,7−1,8 млн барр./сутки. Есть еще проблема избыточных запасов нефти. Есть еще и амбициозные планы по увеличению добычи самими странами нефтяного картеля, Катаром, Ираком. Есть еще и Ливия, и Нигерия, которые оказались вне рамок сделки из-за вооруженных конфликтов, при разрешении которых мировое предложение со временем может также увеличиться до 1 млн. барр./сутки. Одним словом, цены на нефть вблизи текущих уровней +/ — 10 долларов — это история нескольких лет», — разъяснил Станислав Вернер.

К тому же, он полагает, что препятствовать дальнейшему наступлению рубля будет ЦБ, который выступит агентом Минфина по покупке валюты в рамках избыточных нефтегазовых доходов — их ежедневный объем пока не известен и может оказаться в диапазоне 80−100 млн долларов.

«Сумма меньше 200 млн, когда Банк России в последний раз выходил на валютный рынок, но существенна в условиях дедолларизации экономики и по ряду оценок может привести к росту среднегодового курса доллара на 3−5 руб. Ранее министр промышленности России Денис Мантуров говорил, что комфортным для российской промышленности является курс в 62 рубля за доллар. Все что ниже — это удар по импортозамещению и проблемы у госкомпаний. А с этим, как показывает жизнь, российские власти, мириться не готовы. Поэтому дальнейшее укрепление рубля будет идти с трудом и то лишь при условии дальнейшего улучшения ситуации на рынке энергоносителей, которое перевесит эффект от интервенций Банка России», — добавил аналитик.

Ранее 30 января «Российская газета» опубликовала материал с заголовком «Доллар готов упасть ниже 40 рублей, но этому могут помешать». В нем главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов заявил, что рублю будет очень сложно укрепиться ниже 40 к доллару, так как объем операций, то есть покупки валюты Минфином при росте цен на нефть будет увеличиваться. «Пока он небольшой, исходя из текущих цен на нефть, может составить около 1,3 млрд в месяц, но если цена, допустим, уйдет к 100 долларам за баррель, то объем вырастает в 5−6 раз, а это уже существенно», — отметил он.