Краснодар, 30 января, 2017, 15:15 — ИА Регнум. В Краснодарском крае разыгралась настоящее воздушное сражение. Судебному приставу пришлось в буквальном смысле слова останавливать на ходу готовящийся взлететь самолет с пилотами-нелегалами. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления ФССП 30 января, чтобы воздушное судно не поднялось в небо, представитель закона забрался на крыло «кукурузника». Сами пилоты спаслись бегством.

xusenru Самолет в аэропорте

Однако, как уточнили в ведомстве, пристава они и не интересовали. Предметом по исполнительному производству являлся сам самолет Ан-2. Его представителю закона и надо было опечатать. Крылатая машина была вручена на ответственное хранение директору аэродрома.

В ведомстве уточнили, что на исполнение в службу поступил документ о запрете эксплуатации лёгкого самолета Ан-2, принадлежащего жителю Карасунского округа Краснодара. Однако место нахождения крылатой машины было неизвестно. Как выяснилось, прежний владелец продал транспортное средство новому собственнику. Последний на учет самолет не поставил.

Самолет удалось отыскать на небольшом частном аэродроме в 25 километрах севернее города Крымска. В своё время эта площадка была построена как посадочная полоса для приёма пожарной авиации в случае ЧП на расположенном неподалеку йодовом заводе, теперь же используется как спортивный аэродром.