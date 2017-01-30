Москва, 30 января, 2017, 15:15 — ИА Регнум. Россия готова помочь Ираку в борьбе с террористами группировки «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ), если поступит соответствующая просьба из Багдада. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Эритреи Османом Салехом сегодня, 30 января.

ИА REGNUM Сергей Лавров

Лавров, говоря о противодействии терроризму, напомнил, что группировка ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) развернулась не только в Сирии, но и в Ираке. Сейчас коалиция, возглавляемая США, уже работает на иракской территории: Багдад согласился на это.

«Я не исключаю, что если будет интерес у иракских властей, то мы вполне в состоянии оказать им дополнительное содействие, как минимум, по линии обмена разведданными, но и в других формах», — сказал министр.

По словам Лаврова, сейчас в столице Ирака действует четырёхсторонний центр по вопросам противодействия терроризму: участвуют Ирак, Иран, Сирия и Россия. При необходимости работу центра можно сделать ещё более эффективной.