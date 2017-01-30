Москва, 30 января, 2017, 15:12 — ИА Регнум. Арбитражный суд Московского округа перенес на 28 февраля рассмотрение кассационной жалобы Google на решение судов предыдущих инстанций по делу Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сообщает антимонопольное ведомство.

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Компания Google подала жалобу в Верховный суд РФ на определение ФАС от 23 декабря 2016 года. Ранее суд оставил без удовлетворения требование Google признать незаконным решение ФАС.

Напомним, кассационная жалоба Googlе, поданная в рамках этого дела, зарегистрирована Верховным судом РФ, она опубликована в картотеке арбитражных дел на сайте суда.

Из жалобы, зарегистрированной 24 января, следует, что она подана в ответ на определение арбитражного суда Московского округа, отменившего передачу основного спора между Google и ФАС в Суд по интеллектуальным правам. Мотивы, согласно которым обжалуется судебный акт, в материалах не указаны. По причине закрытого судебного заседания текст обжалуемого определения не приведен.

В сентябре 2015 года ФАС признала Google виновной в нарушении закона о конкуренции. Речь идет о том, что компания злоупотребляла своим положением на рынке предустановленных магазинов приложений в операционной системе Android. Поводом к открытию дела стала жалоба компании «Яндекс».

На Google был наложен штраф в 438 млн рублей. В дальнейшем ФАС оштрафовала Google Inc. и Google Ireland Limited за неисполнение в установленный срок предписания об устранении выявленных нарушений. а Размер штрафа для каждой компании составил 500 тыс. рублей. Решение ФАС было на раз оспорено в суде компанией Google.