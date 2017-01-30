Махачкала, 30 января, 2017, 15:28 — ИА Регнум. Жители Махачкалы активно обсуждают идею руководства республики и администрации города о строительстве музея «Россия — моя история» в парке Ленинского комсомола — в центре дагестанской столицы. Накануне около сотни человек вышли на протестную акцию в парк и высказались против уничтожения зеленой зоны, передает корреспондент ИА REGNUM 30 января. Была создана инициативная группа, которая организовала сбор подписей под петицией об отмене решения о строительстве.

Константин Маковский. В парке. 1881

Как сообщил главный архитектор Махачкалы Магомедрасул Гитинов, проект этот реализуется под патронажем президента России Владимира Путина, а в Дагестане — при поддержке главы республики Рамазана Абдулатипова. Помимо Дагестана к проекту подключаются еще девять регинов: Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Уфа, Ярославль, Волгоград.

По словам Гитинова, строительство музея не нарушает регламент. Участок, выделенный под строительство, расположен в зоне, в которой разрешается историко-культурная застройка. Застройка займет площадь около 3000−4000 кв. м., что составит 1,2−1,4% от общей территории парка. Согласно регламенту, соотношение площадей зданий и сооружений к общей площади парка следует принимать от 5,8% до 7%. Для того чтобы уменьшить занимаемую площадь, принято решение строить двухэтажное здание, заявил главный архитектор дагестанской столицы.

29 января газета «Черновик» организовала пешую прогулку по парку, посвященную его истории, а также перспективам его развития. Прогулку вела экскурсовод Яна Мартиросова.

По данным издания, администрация города заявляет, что для строительства будет вырублено 29 деревьев. Но, судя по площади застройки, их вырубят гораздо больше. Экскурсовод рассказала об истории парка Ленинского комсомола, который раньше назывался Вейнерским садом.

Такое названия парк получил по фамилии основателей — братьев Вейнеров из Вены. Они приехали в Махачкалу (тогда город назывался Порт-Петровск) в 1909 году и основали пивоваренный завод. На тот момент выбранная для строительства завода территория было болотом. Братья сначала высадили на участке тополя, которые выкачали воду из болотистой системы, а потом сделали дренажные каналы, которые сохранились до сих пор.

В советский период парк переименовали. Сейчас в нем находятся несколько зданий — Музей боевой славы, два спорткомплекса, бывшее здание комсомольской гостиницы, которое сдают под офисные помещения, банкетный зал и ресторан. Строительство еще одного здания недопустимо, считают горожане.

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