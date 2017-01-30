Париж, 30 января, 2017, 15:09 — ИА Регнум. У российского и американского лидеров довольно много сходств: в детстве оба отстаивали свою правоту кулаками, а теперь оба обещают вернуть своим странам величие. Вместе с тем, общие черты могут не помочь Путину и Трампу, если их взаимные интересы войдут в противоречие, пишет французская газета Le Figaro.

Donaldjtrump.com Трамп

Дальнейшие взаимоотношения Москвы и Вашингтона могут иметь значение для всего мира, потому первая телефонная беседа Владимира Путина и Дональда Трампа приковала к себе внимание и аналитиков, и дипломатов, отмечает издание. При этом обе стороны отметили, что разговор прошел в позитивном ключе.

Трамп стал первым среди американских лидеров последних лет, кто произнес столько похвалы в адрес Путина. Более того, лидеры двух стран имеют «поразительное сходство», считают журналисты Le Figaro. Так, они оба обладают чертами «альфа-самца с отсылкой к национализму», демонстрируют пренебрежение к крупным международным организациям и «по-гоббсовски» воспринимают соотношения сил.

Дональд Трамп, как ранее Владимир Путин, заявлял о намерении вернуть своей стране былое величие. Сын богача, Трамп тем не менее вырос в пригороде Нью-Йорка, детство же Путина прошло в спальных районах Ленинграда и не обходилось без драк.

Однако общие черты могут не привести лидеров к сближению, ведь цель России — ослабить НАТО и ЕС, для чего она пытается дестабилизировать Европу. Путин может быстро лишиться симпатий Трампа, если тот увидит в России препятствие для своих целей. «Путин ещё не знает, из какого металла сделан Трамп», — предупреждает издание.