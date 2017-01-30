Севастополь, 30 января, 2017, 15:05 — ИА Регнум. Объем долгов по заработной плате в Севастополе достиг 50 млн рублей. Значительная доля общей задолженности приходится на предприятия оборонного комплекса — около 35 млн рублей. Об этом в ходе аппаратного заседания правительства 30 января заявил глава департамента труда и социальной защиты населения Севастополя Станислав Борисенко, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«В общей сумме задолженностей по состоянию на 30 января — 47,9 млн рублей — преобладает сектор экономически активных предприятий. Их доля составляет 94,6% от общей суммы, при этом доля предприятий-банкротов — 5,4%», — сказал Борисенко.

По данным мониторинга департамента, в 2016 году пик задолженностей по заработной плате пришелся на 1 декабря и составил 43,3 млн рублей. На конец года сумму удалось незначительно снизить до 41,1 млн рублей. На сегодняшний день невыплаты возросли более чем на семь миллионов рублей.

«Основные задолженности по зарплате — на предприятиях оборонного комплекса: суммарно 34 млн 846 тыс. рублей, — разъяснил Борисенко. — Самый крупный должник ФГУП «771 завод средств связи» министерства обороны. Сумма задолженности — 21,2 млн рублей».

По его данным, долги по заработной плате имеются на двух системообразующих предприятия: Севастопольский авиаремонтный завод — 8,7 млн рублей и «Импульс-2» — 5,2 млн рублей.

В то же время отмечено, что в бюджетных учреждениях города задолженность по заработной плате отсутствует.

Невыплаты зафиксированы на четырех государственных унитарных предприятиях на сумму 12 млн рублей: ГУП «Севастопольский авиаремонтный завод», ГУП «Автозаправочный комплекс» и ГУП «Садовод».

Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников поручил проводить еженедельный мониторинг ситуации и пригрозил увольнением руководителей ГУПов, в которых происходят систематические задержки по выплате заработной платы.