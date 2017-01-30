Ростов-на-Дону, 30 января, 2017, 14:52 — ИА Регнум.



Франсиско Гойя. Снегопад (фрагмент). 1786

В Ростовской области из-за сильных морозов спасатели развернули шесть мобильных пунктов обогрева. В частности, установлено шесть отапливаемых палаток, куда водители, попавшие в снежный плен, могут обратиться за помощью или переждать непогоду. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС 30 января.

Одними из самых опасных считаются участки федеральных трасс в Каменском, Морозовском, Красносулинском, Октябрьском, Аксайском и Неклиновском районах. Определено шесть точек, на которых будут дежурить оперативные группы экстренных служб.

Мобильные посты продолжат работать до улучшения погодных условий. Пока о количестве обращений водителей не сообщается.

Напомним, что суровые морозы пришли на Дон в минувшие выходные. Ночью столбики термометров опускаются ниже минус 25 градусов. Но на этой неделе синоптики обещают, что экстремальные холода покинут регион.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в январе прошлого года из-за морозов в Ростовской области дежурили 16 кунгов, как называют «КамАЗы» с оборудованными теплыми кабинами. Передвижные пункты обогрева могут спасти из снежного плена до 10 человек за один рейс.

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