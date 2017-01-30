Киев, 30 января, 2017, 14:50 — ИА Регнум. Представители украинской партии «Национальный корпус», созданной на базе нацбатальона «Азов», 30 января устроили пикеты у центральных офисов филиалов российских банков в Киеве. Как сообщает РИА Новости, акции были организованы у «Сбербанка», «Альфа-банка», «ВТБ банка», «БМ-Банка» и «Проминвест банка».

Jason Baker Банк

Митингующие призвали украинских вкладчиков отказаться от хранения сбережений в данных банках, а также потребовали от президента страны Петра Порошенко арестовать главу Нацбанка Украины Валерию Гонтареву.

«Гласностью мы привлекаем внимание к недопустимости функционирования любых учреждений врага на Украине, — говорится в сообщении партии. — Мы говорим «нет» российским банкам».

Отметим, что некоторые представители партии, прихватив с собой балалайки и плакаты с надписью «Добро пожаловать в Россию», пришли на митинг в валенках, ватниках и шапках-ушанках.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданская война на территории Украины вспыхнула в апреле 2014 г. после того, как жители Донбасса не поддержали госпереворот в Киеве. Новые власти Украины объявили режим «АТО» в Донбассе.