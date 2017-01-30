Астрахань, 30 января, 2017, 14:43 — ИА Регнум. В Астрахани следствие нашло виновного в массовом отравлении детей в Кировском районе. Как сообщил ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 30 января, на скамью подсудимых сядет администратор кафе, которое расположенное на первом этаже многоквартирного дома, где и произошло ЧП. Его обвинили в нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Juslex.ru Судья

Как установило следствие, санитарные правила и нормативы СанПина администратор заведения нарушил во время проведения ремонтных работы в кафе. Он не обеспечил проветривание помещения, в результате чего жильцы дома по улице Ленина, на первом этаже которого и находится кафе, почувствовали недомогание.

Также по теме: Массовым отравлением детей в Астрахани занялось следствие

Инцидент произошел утром 18 апреля прошлого года. Семеро детей пожаловались на головокружение, слабость и тошноту. Маленьких жильцов, возраст которых от года до 12 лет, госпитализировали в детскую областную клиническую больницу. Предварительный диагноз, поставленный медиками, — «острое ингаляционное отравление неизвестным веществом токсического действия».

Материалы дела уже направлены в суд для рассмотрения по существу. Если суд сочтёт администратора кафе виновным, ему грозит штраф в размере до 80 тысяч рублей, а также исправительные работы или ограничение свободы на срок до одного года.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело по факту массового отравления детей было возбуждено в мае прошлого года.