Санкт-Петербург, 30 января, 2017, 14:55 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова обратилась к жителям Северной столицы с просьбой помочь найти родственников ребенка, найденного без присмотра в коляске вечером 29 января в парке «Городов героев» у площади Победы. Об этом же просит ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

78.мвд.рф Мальчик, найденный в коляске в Петербурге

Коляска с ребенком была найдена в воскресенье в 22:30 в Московском районе Петербурга. Мальчику на вид около 10 месяцев. Ребенок был доставлен в детское медучреждение, где его обследовали врачи, а полиция занялась установлением личности и местонахождения его родителей.

«Мальчик азиатской внешности, возраст около года, одет в комбинезон серого цвета, голубую шапку, футболку серого цвета с номером 74 на груди», — описали найденного ребенка в аппарате детского омбудсмена.

Сейчас малыш находится в Центре медицинской и социальной реабилитации детей на улице Цимбалина, 58.

Граждан, обладающих информацией о родителях ребенка, полиция просит сообщить по телефону: (812) 573−46−50.