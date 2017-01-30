Москва, 30 января, 2017, 14:42 — ИА Регнум. Власти РФ не ожидают роста цен на лекарственные препараты из-за введения новой электронной маркировки. Надеемся на серьезный, социальный эффект. Об этом сегодня, 30 января, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на заседании правительства РФ, которое провел премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

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«Будет обеспечена защита от контрафактного оборота, а значит производители выиграют. За счет этого выигрыша они получат возможность убрать дополнительную наценку, которая сегодня осуществляется, чтобы закрыть риск оборота контрафактной продукции из своей цены. В конечном счете себестоимость и прибыль соответствующих организаций не должна пострадать», — сказал Дворкович.

По словам вице-премьера, участие в системе электронной маркировки лекарств будет добровольным в течение экспериментального периода, который продлится один год, первые итоги будут подведены 1 декабря 2017 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 января премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о запуске эксперимента по маркировке упаковок лекарственных препаратов спецкодами для борьбы с подделками. Эксперимент является добровольным