Тольятти, Самарская область, 30 января, 2017, 14:40 — ИА Регнум. Российская компания «АвтоВАЗ» намерена разработать новое поколение внедорожника LADA 4×4. С этой целью предприятие набирает отдельный коллектив инженеров, сообщает издание «Автовзгляд».

Lada.sparz2.ru LADA 4x4

Как пояснили в пресс-службе автогиганта, в настоящее время специалисты изучают оптимальные для проекта платформы и рассматривают вариант, предполагающий «поперечную установку силового агрегата мощностью до 200 сил». Работа над проектом происходит в тесном взаимодействии с представителями альянса Renault-Nissan.

По словам представителей «АвтоВАЗа», основная цель проекта — создание высококонкурентного автомобиля, который бы обладал «выдающимися внедорожными возможностями». Предполагается, что такая модель выйдет как на отечественный, так и на мировой рынок.

Вместе с тем, технические подробности и возможные сроки выхода новой Lada 4×4 не раскрываются. По словам исполнительного вице-президента по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Яна Птачека, в ближайшее время компания будет выпускать лишь лимитированные модификации текущей версии внедорожника.