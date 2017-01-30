Тверь, 30 января, 2017, 14:32 — ИА Регнум. Заместитель министра экономического развития Тверской области Денис Ильин арестован на два месяца, до 26 марта включительно. Решение принял 28 января Центральный суд Твери, сообщили корреспонденту ИА REGNUM помощник председателя суда Галина Савельева.

Slova.by Арестованный

Она отметила, что 28 января суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения для Дениса Ильина в виде заключения под стражу. Суд принял решение арестовать чиновника до 26 марта включительно.

Денис Ильин был задержан правоохранительными органами вечером 26 января. По неофициальным данным, чиновника подозревают в получении взятки — речь идет о сумме около четырех миллионов рублей.

Согласно данным Минэкономразвития региона, 42-летний Ильин пришел на работу в правительство региона в 2006 году. В течение двух лет он работал в департаменте финансов, затем перешел в департамент экономики на пост начальника отдела внешнеэкономических связей. С сентября 2013 года он занимает должность заместителя министра экономического развития региона.