Киров, 30 января, 2017, 14:28 — ИА Регнум. Оппозиционера Алексея Навального могут доставить в суд по «делу Кировлеса» принудительно. Такое решение, как передает RT, принял Ленинский суд Кирова.

Rae Allen Правосудие

«Навальный проигнорировал заседание в пятницу (27 января), и сегодня (30 января) суд вынес решение о его принудительном приводе на 1 февраля», — заявили в суде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2013 году Алексей Навальный и экс-глава «Вятской лесной компании» Петр Офицеров были приговорены к условному сроку по делу «Кировлеса»: оппозиционер — к 5, а Офицеров — к 4-м годам. Суд вынес приговор об их виновности в растрате.

В 2016 г. Верховный суд РФ назначил пересмотр уголовного дела после решения Европейского суда по правам человека.

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