Чебоксары, 30 января, 2017, 14:19 — ИА Регнум. В Чувашии в 2016 году родились 16 403 человека. Это на 4,3% (или на 730 человек) меньше по сравнению с 2015 годом. Умерли в прошлом году 16 258 жителей, что на 0,1% (или на 16 человек) выше уровня 20 165 года. Число родившихся превысило число умерших на 0,9% (в 201у года — на 5,5%). Такие предварительные данные сообщили ИА REGNUM в Чувашстате.

PublicDomainPictures Новорожденный

Среди родившихся 6134 ребёнка (37,4% от общего числа родившихся живыми) был первенцами, 7346 младенцев (44,8%) — вторыми, 2217 детей (13,5%) — третьими, 706 новорожденных (4,3%) — четвертыми и более. В возрасте до года умерли 53 ребёнка (в 2015 году — 56), из них 22 — в результате отдельных состояний, возникающих в перинатальном периоде, 13 — от врождённых аномалий, трое — от инфекций.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в прошлом году появились на свет 168 двойняшек, что на 26 двойняшек больше по сравнению с 2015 годом. Кроме того, в 2016 году в Чувашии родились шесть тройняшек (в 2015 году — 1). В том числе в Чебоксарах зарегистрированы 91 двойня и две тройни. Как и в 2015 году, в 2016 году среди мальчиков популярными остались имена Артём, Михаил, Кирилл, Максим, Иван, Роман, Александр, Егор, Илья, Дмитрий. Девочек, как и ранее, чаще всего нарекали Анной. Затем по популярности идут такие имена, как Виктория, Дарья, Мария, София, Анастасия, Ксения, Екатерина, Валерия, Елизавета. Среди редких имён 2016 года — Назар, Марат, Гордей, Прохор, Давид, Тарас, Мила, Элеонора, Руслана, Богдана.

Основными причинами смерти жителей Чувашии остаются болезни системы кровообращения (35% всех умерших, или 5863 человека), внешние причины смерти (13,5%, или 2190 жителей), новообразования (12,6%, или 2051 человек), болезни органов пищеварения (6,4%, или 1035) и болезни органов дыхания (5,2%, или 852). Отметим, что по сравнению с 2015 годом наблюдалось снижение смертности от указанных видов причин, за исключением онкологии — произошёл небольшой рост (+3 человека).

В структуре внешних причин из-за случайных отравлений алкоголем умерли 148 жителей (в 2015 году — 208), ещё 107 человек — от отравлений и воздействий алкоголем с неопределёнными намерениями (в 2015 году — 135), 81 человек покончил жизнь самоубийством (в 2015 году — 87), 71 был убит (в 2015 году — 108).

По итогам десяти месяцев заключено 6641 брак (снижение на 24,6%, или на 2162) и зарегистрировано 4077 разводов (рост на 1,3%, или на 52).