У полиции остаются вопросы к фан-зоне ЧМ-2018 в Петербурге
Санкт-Петербург, 30 января, 2017, 14:23 — ИА Регнум. Правоохранительные органы пока не согласовали Конюшенную площадь в качестве петербургской фан-зоны Кубка конфедераций и Чемпионата мира по футболу, которые пройдут в Петербурге в 2017 и 2018 годах, соответственно. Об этом сообщил глава комитета по спорту правительства Санкт-Петербурга Павел Белов, передает корреспондент ИА REGNUM.
«На сегодняшний момент правительством города утверждена Конюшенная площадь, но пока она не согласована, не все согласования еще поставлены. Сейчас на Кубок конфедерации, возможно, в качестве тестовой площадки будет использована», — сказал Белов. По его словам, опыт по использованию этой территории был позитивным во время чемпионата мира по хоккею 2016 года, такую оценку площади дала и Международная федерация хоккея.
При этом, по словам Белова, «пока не сняты все комментарии ГУ МВД» по Конюшенной площади. Тем временем, чтобы предотвратить столкновения фанатов разных сборных в Петербурге Смольный уже начал «профилактическую работу» с российскими организациями болельщиков.
Напомним, Северная столица примет несколько матчей и финал Кубка конфедераций 2 июля 2017 года, а также матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года. По словам Белова, официальная фан-зона в городе будет только одна. Петербург как организатор может предусмотреть дополнительные «зоны просмотра» матчей, однако вариант расположения такой зоны в непосредственной близости от «Зенит-Арены» в Смольном не рассматривали.
Журналисты всех стран на время Кубка конфедераций смогут воспользоваться пресс-центром, организованным в Доме журналиста на Невском проспекте, 70, независимо от наличия аккредитации на турнир.
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