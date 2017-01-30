Санкт-Петербург, 30 января, 2017, 14:23 — ИА Регнум. Правоохранительные органы пока не согласовали Конюшенную площадь в качестве петербургской фан-зоны Кубка конфедераций и Чемпионата мира по футболу, которые пройдут в Петербурге в 2017 и 2018 годах, соответственно. Об этом сообщил глава комитета по спорту правительства Санкт-Петербурга Павел Белов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Getty Images Российские болельщики

«На сегодняшний момент правительством города утверждена Конюшенная площадь, но пока она не согласована, не все согласования еще поставлены. Сейчас на Кубок конфедерации, возможно, в качестве тестовой площадки будет использована», — сказал Белов. По его словам, опыт по использованию этой территории был позитивным во время чемпионата мира по хоккею 2016 года, такую оценку площади дала и Международная федерация хоккея.

При этом, по словам Белова, «пока не сняты все комментарии ГУ МВД» по Конюшенной площади. Тем временем, чтобы предотвратить столкновения фанатов разных сборных в Петербурге Смольный уже начал «профилактическую работу» с российскими организациями болельщиков.

Напомним, Северная столица примет несколько матчей и финал Кубка конфедераций 2 июля 2017 года, а также матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года. По словам Белова, официальная фан-зона в городе будет только одна. Петербург как организатор может предусмотреть дополнительные «зоны просмотра» матчей, однако вариант расположения такой зоны в непосредственной близости от «Зенит-Арены» в Смольном не рассматривали.

Журналисты всех стран на время Кубка конфедераций смогут воспользоваться пресс-центром, организованным в Доме журналиста на Невском проспекте, 70, независимо от наличия аккредитации на турнир.

Читайте также: Открытие фан-зоны ЧМ по хоккею в Петербурге сопровождалось битьем витрин