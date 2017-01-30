Москва, 30 января, 2017, 14:12 — ИА Регнум. Глава правительства Дмитрий Медведев сообщил об увеличении ряда социальных пособий с 1 февраля. Речь прежде всего идет о страховых пенсиях.

Дарья Антонова ИА REGNUM Индексация

«Также будут проиндексированы и ряд социальных гарантий, тоже с 1 февраля: это пособия, выплаты, компенсации, которые предусмотрены федеральными законами, в том числе выплаты ветеранам, инвалидам, различные выплаты и компенсации чернобыльцам, членам семей погибших военнослужащих и некоторых других категорий граждан», — сказал Медведев на совещании с вице-премьерами.

Вместе с тем, как сообщало ранее ИА REGNUM, приостановление индексации ряда социальных выплат, пособий, компенсаций, денежного содержания государственных гражданских служащих, денежного довольствия военнослужащих, оплаты труда судей и иных выплат продлевается до 1 января 2018 года.