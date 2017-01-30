Москва, 30 января, 2017, 14:12 — ИА Регнум. Объем поставок рыбной продукции за пределы Российской Федерации за январь-декабрь 2016 года составил 1 млн 910,8 тыс. тонн, что на 6% больше аналогичного периода 2015 года. Рост экспорта происходил на фоне увеличения вылова российских рыбаков, в первую очередь объема добычи минтая — основного экспортного объекта, сообщили в Росрыболовстве.

coombesy Выловленная рыба

Общий вылов российских рыбаков составил более 4,7 млн тонн, на 5,5% превысив рекордный показатель прошлого года.

Увеличение экспорта рыбной продукции из России в 2016 году по сравнению 2015 годом произошло за счет роста поставок готовой или консервированной рыбной продукции на 17,3%.

В общей структуре поставок, согласно данным ФТС России, лидером по-прежнему является мороженый минтай (53,3%): объемы его поставок в 2016 году увеличились на 1,6% по сравнению с прошлым годом — до 781,9 тыс. тонн. Снизился экспорт мороженой сельди на 27,8% — до 95,6 тыс. тонн.

По предварительным данным Росстата, за январь-декабрь 2016 года объем импорта рыбной продукции в Российскую Федерацию в сравнении с аналогичным периодом 2015 года уменьшился на 8,7% и составил 511,6 тыс. тонн.

Сократились поставки готовой или консервированной рыбной продукции на 18,6%, до 72,8 тыс. тонн; свежей или охлажденной рыбы — на 13,5%, до 25,7 тыс. тонн; рыбного филе — на 11,4%, до 61,8 тыс. тонн; мороженой рыбы — на 10,1%, до 270,9 тыс. тонн.

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