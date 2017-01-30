Саратов, 30 января, 2017, 14:12 — ИА Регнум. На основании предписания главного санитарного врача по Саратову из-за гриппа и ОРВИ с 31 января по 6 февраля 2017 года включительно для обучающихся 1−11-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования города продлены внеочередные каникулы, сообщили ИА REGNUM в комитете по образованию мэрии.

Gtrksmolensk.ru Карантин в школе

Руководителям общеобразовательных учреждений рекомендовано обеспечить размещение на сайтах школ заданий для обучающихся, а также взять на контроль проведение тщательной дезинфекции помещений в учреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове с 24 января по 30 января 2017 года включительно для обучающихся 1−11-х классов установлены внеочередные каникулы на основании предписания главного государственного санитарного врача города из-за заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников.