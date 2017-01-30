Челябинск, 30 января, 2017, 14:07 — ИА Регнум. Совет представителя РПЦ Дмитрия Рощина организаторам «Бессмертного полка» позволить участникам шествия почтить память героев не только Великой Отечественной войны, но и, например, Первой мировой вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Но представители «Бессмертного полка» в Челябинской области хранят спокойствие и отмечают: почтить можно память участников всех войн за Россию, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бессмертный полк

Шествия «Бессмертного полка» в Челябинске по-прежнему будет проходить с принятой символикой, адресующей к Победе 9 мая в Великой Отечественной войне. Но при этом будут допущены участники с портретами предков-участников других войн за Россию.

К инициативе, вброшенной на обсуждение в общество, о возможности во время шествия «Бессмертного полка» почтить память героев не только Великой Отечественной войны, в Челябинске отнеслись спокойно. Как сообщили представители оргкомитета, они уже знакомы с широко распространенной инициативой, и отметили, что помимо «Бессмертного полка» занимаются и исторической памятью, связанной и с другими «славными страницами воинской славы Отечества».

«Что же касается именно шествия «Бессмертного полка», то здесь я могу сказать следующее. Дело в том, что тяжелейшие события начала XX века поставили нашу семейную память в сложнейшую ситуацию. Когда мы, очень часто уверенные в том, что наши предки защищали Родину не только на полях сражений и работая в тылу в Великую Отечественную войну, они защищали Россию и на полях Первой мировой войны, и вполне возможно, участвовали в войне 1812 года. Но часто мы этого не знаем. Наши семейные корни — «обрублены». В то же время, я знаю, в шествии в Челябинской области принимали участие потомки людей, которые были участниками двух войн — Первой мировой, а затем Великой Отечественной. Поэтому, если кто-то изъявит желание встать в полк с портретом такого предка, — так кто же ему посмеет отказать в шествии?!», — сообщила соорганизатор шествия «Бессмертного полка» в Челябинской области Елена Скорнякова.

Организаторы напомнили, что шествие Бессмертного полка — это чествование Победы в Великой Отечественной войне, а также личная семейная история каждого, кто вышел и встал ряды. Сочетание этих двух факторов, а также связь с предками, общение с ними, и придает ту энергетику, которую отмечают участники, граждане.

Однако было отмечено, что символика на шествии, связанная с Победой в Великой Отечественной войне, с празднованием 9 мая, не может быть заменена.

Что же касается других важных исторических дат, связанных с воинской славой России, то они, как отметили организаторы «Бессмертного полка» на Южном Урале, находятся в поле зрения, им уделяется внимание, в сотрудничестве с другими государственными и общественными структурами, например, такими как Российское Военно-историческое общество (РВИО).

В целом угрозы размывания памятной даты 9 мая, во время которой происходит чествование героев Великой Отечественной войны, организаторы «Бессмертного полка» не видят. Одной из причин была названа та, что длинных семейных историй уже практически не осталось. И если кто-то и выйдет с портретами участников других войн, то их будет совершенно малое количество.

«Алексей Николаевич Толстой как обратился к воинам и к народу в статье к 7 ноября 1941 года? Он сказал: «Вы идете защищать землю своих оттичей и дедичей». То есть, «оттичи и дедичи», и Отечество — это неразделимые вещи. Мы все вместе. Мы большая страна. Это наше Отечество. Это отечество защищали наши предки», — сказала Елена Скорнякова.

Также Елена Скорнякова пояснила, что не видит угроз по вымыванию из истории, а также в мероприятиях Бессмертного полка, из победы 9 мая 1945 года, — советской, красной, социалистической исторической составляющей.

«История не имеет сослагательного наклонения. Есть история Советского периода, у нас и армия-то «Красная» называлась. Но война то у нас называется не «Великая Советская война», а Великая Отечественная. А разделить историю нельзя. Да, наша страна прожила сложную истории, но тем не менее, — мы победили», — отметила Елена Скорнякова

Отметим, широкое обсуждение по ситуации с шествием «Бессмертного полка» вызвало высказывание представителя РПЦ Дмитрия Рощина, который считает, что «мы бесконечно не можем выезжать на победе в Великой Отечественной войне» и предложил организаторам «Бессмертного полка» позволить участникам шествия почтить память героев не только Великой Отечественной войны, но и, например, Первой мировой.

Инициатива вызвала широкое обсуждение в СМИ и в блогосфере. Некоторые общественники возмутились. Были высказаны опасения, что тем самым будет происходить размывание праздника 9 мая, а значит и его разрушение.

Член президентского Совета по правам человека Максим Шевченко, заявил, что он видит попытку изъять из представлений граждан о Победе советский, социалистический вклад Советского Союза, который осуществлялся под красным знаменем.

Напомним, Максим Шевченко подверг резкой критике действия Натальи Поклонской, которая вышла на акцию «Бессмертный полк» в Симферополе с иконой Николая II. Сама Наталья Поклонская объяснила свой поступок тем, что к ней обратился один ветеран и попросил пронести в шествии портрет последнего русского императора.