Брянск, 30 января, 2017, 14:05 — ИА Регнум. В Брянской области эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ среди школьников в возрасте от 7 до 14 лет превышен на 34,1%, сообщили 30 января ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора. При этом в среднем превышения пороговых значений нет.

Наталья Кулясова Школьный врач

Всего в регионе за неделю зарегистрировано 6,8 тысячи случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Это ниже эпидемиологического порога на 2,6%.

«Темп снижения заболеваемости по отношению к предыдущей неделе составил 2,6%. Эпидемический порог превышен только у школьников 7−14 лет — на 34,1%», — говорится в сообщении управления.

В областном центре ситуация хуже, но уровень заболеваемости также пока недотягивает до эпидемпорога. Уровень заболеваемости ниже пороговых значений на 1,2%. Однако здесь школьники болеют реже. Но, несмотря на это, ограничительные мероприятия не отменяются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во время предыдущей недели уровень заболеваемости среди школьников в Брянской области был выше порога эпидемии на 40%.