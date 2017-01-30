Сент-Питерсберг, США, 30 января, 2017, 14:02 — ИА Регнум. Американская теннисистка Серена Уильямс снова возглавила рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA): у неё 7780 очков. Российская теннисистка Светлана Кузнецова — на восьмом месте (3915 очков). Об этом сообщается на официальном сайте WTA.

Yann Caradec Серена Уильямс

На второй строчке таблицы находится немка Ангелик Кербер (7115 очков), на третьем — чешка Каролина Плишкова (5270 очков). Кузнецова поднялась с десятого места на восьмое.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 января Уильямс выиграла Открытый чемпионат Австралии (Australian Open). В финальной игре в городе Мельбурне (Австралия) она обыграла свою старшую сестру Винус Уильямс. Счёт 6:4, 6:4.