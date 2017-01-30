Брянск, 30 января, 2017, 13:56 — ИА Регнум. В Брянске на складе с молочной продукцией было изъято более 7,5 тонны сыра, который не отвечает санитарным требованиям. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Брянской области, сейчас ведется доследственная проверка.

Budennovsk.org Сыр

Склад, а также цех по упаковке и нарезке сыра, были обнаружены в Бежицком районе Брянске. На складе было 5,5 тонны сыра были без маркировки, где он произведен пока неизвестно. Еще две тонны сыра были просрочены.

«Управлением Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям в отношении директора предприятия и в отношении юридического лица возбуждены административные дела по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем (лицом выполняющим функции иностранного изготовителя) требований технических регламентов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, полицейские сейчас проверяют документы. По результатам работы будет принято решение о возбуждении уголовного дела.