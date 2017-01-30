Новотроицк, Оренбургская область, 30 января, 2017, 13:51 — ИА Регнум. В Оренбургской области директор птицефабрики «Восточная» Алексей Косачев осужден за невыплату работникам предприятия заработной платы. Он признан виновным в невыплате заработной платы свыше двух месяцев, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора региона Ольга Аникеева.

Vsevolod Knyazev Штраф

В суде установлено, что Косачев, будучи руководителем финансово несостоятельного предприятия, в период с февраля по июль 2016 года включительно допустил образование задолженности перед 108 работниками птицефабрики на сумму свыше 26,5 млн рублей. Достоверно зная о наличии задолженности по оплате труда, осужденный направлял имеющиеся на предприятии средства на иные выплаты.

Директор птицефабрики оштрафован на 900 тыс. рублей. Штраф определен с учетом с предыдущего приговора, которым Косачев осужден за неисполнение обязанности по перечислению в региональный и городской бюджеты около 14 млн рублей налога на доходы физических лиц.

Стоит отметить, в 2016 году Алексей Косачев дважды был осужден за совершение преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы свыше двух месяцев», с назначением наказания в виде штрафа на общую сумму 700 тыс. рублей.

По материалам надзорного ведомства директор птицефабрики трижды привлекался к административной ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, совершенное лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение». После применения штрафных санкций Косачев дисквалифицирован на один год

В настоящее время на фабрике остается непогашенной задолженность по зарплате в размере 7,7 млн рублей.

Добавим, в начале 2017 года прокуратура Оренбуржья отметила, что согласно анализу состояния законности в сфере исполнения трудового законодательства ситуация с оплатой труда остается относительно стабильной.

Негативная тенденция роста официально зарегистрированной задолженности по заработной плате, характерная для первого полугодия 2016 году во второй половине года принятыми мерами переломлена. Если на 1 августа 2016 года наибольший размер задолженности по зарплате составлял 37 млн рублей, то к началу 2017 года он снизился на 17 млн рублей и, по данным органов статистики, составил около 20 млн рублей в шести организациях области.

Органы прокуратуры в 2016 году помимо официально зарегистрированных долгов по зарплате выявили на 119 предприятиях области более 130 млн рублей скрытой (латентной) задолженности по заработной плате и приняли меры к ее погашению.

На начало 2017 года размер официально зарегистрированной задолженности на четырех предприятиях-банкротах составил 16,3 млн рублей. Каждое из указанных предприятий охвачено проверками с привлечением специалистов Росреестра по Оренбургской области.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минтруда региона, на 1 декабря 2016 года сумма долга по зарплате на ООО «СМК-Технологии» составила чуть более 2 млн рублей, на Орском заводе холодильников — 2,97 млн рублей, птицефабрике «Восточной» — 10,798 млн рублей, ООО «Корус-Агро» — 2,193 млн рублей. Все эти предприятия — банкроты.