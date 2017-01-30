Мадрид, 30 января, 2017, 13:46 — ИА Регнум. Экономика Испании в 2016 году выросла на 3,2%, о чем свидетельствуют данные, которые приводит Национальный институт статистики (INE). Об этом сообщает Associated Press.

Pogoda.md Мадрид

Консервативное правительство премьер-министра Мариано Рахоя сделало ставку в своей политике на экономический рост и создание рабочих мест. В этом году Рахой пообещал вывести экономику страны на докризисный уровень.

По данным INE, ВВП Испании вырос на 0,7% за последний квартал 2016 года, в целом рост продолжался в течение всего года.

Напомним, Мариано Рахой вступил в должность премьер-министра Испании в 2011 году, помимо успехов в экономическом росте, его правительство также достигло результатов и в создании рабочих мест. Так, за последний квартал 2016 год число безработных сократилось на 83 тыс. человек и достигло семилетнего минимума.