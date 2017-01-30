Москва, 30 января, 2017, 13:45 — ИА Регнум. Банк России повысил официальный курс евро и понизил курс доллара на вторник, 30 января, говорится в сообщении регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

Доллар США опустился к рублю на 15,78 копейки и составил 60,1618 рубля. Евро к рублю подорожал на 9,04 копейки — до 64,4333 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на 30 января, подешевела на 4,61 копейки, составив 62,084 рубля.

На 30 января Центробанк РФ повысил официальные курсы основных валют: доллар стоил 60,3196 рубля, евро 64,3429 рубля.