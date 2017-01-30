Липецк, 30 января, 2017, 13:43 — ИА Регнум. В Липецке предстанет перед судом 23-летний местный житель за распространение порнографических материалов с изображением несовершеннолетних. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Липецкой области.

George Hodan Суд

По данным следствия, в феврале 2015 года обвиняемый разместил на своей странице в социальной сети «В контакте» порнографические видеофайлы с участием несовершеннолетних. Доступ к странице пользователя не был ограничен, поэтому смотреть и скачивать видео могло неограниченное число пользователей.

Следственным отделом по Левобережному округу СУ СК России по Липецкой области было возбуждено уголовное дело по статье «Распространение и публичная демонстрация материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, с использованием средств массовой информации, в том числе информационно-телекоммуникационных сетей».

В ходе расследования юноша признал вину и раскаялся в содеянном. Дело направлено на обвинительное заключение, а затем будет передано в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до десяти лет лишения свободы.