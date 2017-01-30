Орел, 30 января, 2017, 13:41 — ИА Регнум. Учебные занятия в десяти школах Орловской области приостановлены из-за гриппа. Такие данные были озвучены 30 января на аппаратном совещании у главы региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

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Как отмечалось на совещании, в целом число жителей региона, госпитализированных с гриппом, за минувшую неделю снизилось. Всего в больницу попали около 3% от общего числа обратившихся к медикам. В целом, по сравнению с прошлым годом, уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже на 16,7%.

Вместе с тем, на прошлой неделе был отмечен рост заболеваемости, в том числе — среди детей. На данный момент занятия приостановлены в отдельных классах десяти школ региона — на прошлой неделе на карантин были закрыты лишь две школы.

Отметим, что в начале декабря во всех школах Орла учебный процесс приостанавливался на несколько дней — также из-за эпидемии гриппа.